中札内村の住宅で火事があり、年齢や性別の分からない1人の遺体が見つかりました。また、住人とみられる高齢の男性も病院に搬送されました。火事があったのは、中札内村東2条北6丁目の平屋の村営住宅です。（２０２６年５月３０日）午前8時前、「建物が燃えている」と目撃者から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅から年齢や性別の分からない1人の遺体が見つかりまし