恋する女性なら誰しもが「どうすれば彼にずっと愛されるの？」と一度は疑問を抱くはず。実は、長続きする恋愛には“心の在り方”が大きく影響するんです。そこで今回は、男性が「絶対に手放せない」と思う女性の共通点を紹介します。“自分軸”を持ち、依存しない女性彼がいなくても仕事や趣味を楽しめる、自分軸のある女性に男性が圧倒的に強い魅力を覚えるもの。実際、心理学的にも「自分の時間を充実させている人は、パートナー