気温が上がり始めて半袖カットソーの出番が増える一方で、「シンプルなのにアカ抜けない」「ラクなはずなのに部屋着っぽく見える」と感じることはありませんか？2026初夏は、“体型を隠すためのゆるさ”より、“軽く整って見えるバランス”が重視されるシーズン。定番アイテムだからこそ、サイズ感や素材感、合わせ方の差が、そのまま“今っぽさ”として表れやすくなっています。“ラクなはず”なのに重たく見える…。大人世代の「