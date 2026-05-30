◇交流戦阪神4─3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神は投打がかみ合ってロッテに連勝した。初回に佐藤輝のソロで先制。同点で迎えた3回も森下の2ランで勝ち越しに成功、5回には自身初の2打席連発でリードを広げた。先発の村上も8回途中3失点（自責1）の好投でゲームメイク。1点差とされた8回1死一、二塁で岩崎がポランコ、安田を連続三振に斬るなど救援陣がリードを守った。チームは交流戦開幕カードとなった日