元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の貴城けい（52）が30日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴん姿でソフトクリームを買った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「ゴミ袋買いに行っただけなのよ」とつづり始めた。ハッシュタグでは「#ミニストップの誘惑」「#前の人も買ってたもん」「#前の人もっと豪華バージョンだったから負けた」「#この時間に背徳」「#すっぴんすぎる」と記して、すっぴん姿でソフトクリー