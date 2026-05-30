「楽天７−８ヤクルト」（３０日、楽天モバイル最強パーク宮城）ヤクルトは４点リードから最後は１点差に迫られるヒヤヒヤの勝利ながらも２連勝。今季３０勝目を挙げ、阪神と同率で首位の座も堅守した。これで交流戦も２勝２敗１分けと五割に戻した。打線は五回の集中打で一挙５点を奪い、難敵左腕・早川を攻略した。まずは無死一、二塁からモンテルの左前打で１点を先制。なおも無死一、二塁から長岡が投前に送りバントを決