男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「New York City!!!」と書き出した佐野。米・ニューヨークでの姿をアップした。顔より大きなピザを頬張る様子やタイムズスクエアではしゃぐ様子などを披露。ファンからは「ピザ食べてるのかわいい」「ニューヨークはやちゃんほんまにめろすぎて頭抱えます」「お口かわいすぎてきゅーあぐ」「今日も