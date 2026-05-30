中日や阪神、メジャーでもプレーした福留孝介氏（49）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代の掟について語った。82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。福留氏は93年に入学し、1年次から4番に座るなど将来を嘱望された。それでも、部内では後輩が先輩の世話をすることが決められていたという。「1年生は上級生の付き人としてお世話をする。大変なの