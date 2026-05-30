東京・江戸川区の路上で強盗の準備をしていた疑いで男2人が逮捕されました。田中航輝容疑者（20）と19歳の男は28日午前、江戸川区の路上で軍手を持って車に集まり強盗の準備をした疑いが持たれています。近くの会社から運び出される金塊を奪う計画だったとみられています。調べに対し19歳の男は、「金を無理やり盗りに行ってほしいと先輩に言われた」などと容疑を認めていますが、田中容疑者は否認しています。この会社は、2025年9