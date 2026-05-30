平和宣言文の起草委員会であいさつする長崎市の鈴木史朗市長＝30日午前、長崎市長崎市は30日、「原爆の日」の8月9日に営む平和祈念式典で鈴木史朗市長が読み上げる平和宣言文の起草委員会を開き、原案を示した。今月22日に核拡散防止条約（NPT）再検討会議が成果文書を採択できず決裂したことなどに懸念を示し、紛争解決や核兵器廃絶に向けた対話を各国指導者に呼びかける内容を盛り込んだ。市長は終了後の取材に、19日に台湾