「結婚したら彼が冷たくなった」「恋人時代のラブラブはどこへ？」そんな風に感じる女性がいる一方で、男性側も“変わらないでほしい”という願いを密かに抱いているのをご存知ですか？そこで今回は、結婚に際して男性が密かに望んでいる“２つのこと”を紹介します。“大事にされている”実感を与え続けてほしい恋人時代は「ありがとう」「一緒に行こうね」と丁寧な言葉で関わっていたのに、結婚後は「それやっといて」「行ってき