熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」は2日目を終えた。ルーキーシリーズの6R。林香穂（21＝岐阜）が8走目で初めて車券絡みの2着。初の決勝進出を決めた。「初手でいいところを取れたし、チャンスを生かせて良かった。初めて着に絡めたし決勝に進めて良かったです」父は82期の洋二。県岐阜商を卒業。中学、高校ではハンドボールに打ち込んだが、父に憧れ、この世界に飛び込んだ。決勝でもチャンスをうかがう。