「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島が球団初の屈辱となる交流戦開幕５連敗を喫した。ソフトバンク戦は１分けを挟んで９連敗となった。投打がかみ合わないもどかしい展開が続いた。初回１死一、三塁で坂倉が相手先発・前田純から中前適時打を放ち、先制に成功。しかし、二回に先発・森下が押し出し四球で同点を許す。三回に再び坂倉の適時打で勝ち越すも、直後に森下が柳田に同点の７号ソロを