中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流の可能性を模索するが、いまだその道筋は見えてこない。1月に立憲・公明両党の衆院議員が中道改革連合を結成した際、参院議員や地方議員が残った立憲・公明両党との合流を目指すとしていた。その後、2月の衆院選の結果を受け、合流に慎重な姿勢を崩さない立憲に対し、公明は合流に前向きな姿勢を示しており、先行合流の可能性も取り沙汰されている。3党の温度感や今後の課題などについ