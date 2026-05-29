男性に対して「この人、優しいけど…みんなにも同じなのかな？」と感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“優しさの向け方”が自然と変わるもの。その違いは、さりげない配慮の中にかなり表れています。“あなたに合わせた気遣い”が増える男性は本命相手には特別な優しさを向けるものです。寒がり・暑がりなら空調を気にする、疲れていそうなら早めに帰そうとするなど、“あなたに合った配慮”が増えていくでしょう