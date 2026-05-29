恋をすると周りの意見はシャットアウトして、好きな男性のことしか見えなくなる女性は少なくありません。でも、それゆえに男性の言動に振り回されてばかりの状態に陥ってしまうことも。そこで今回は、「彼氏にしてはいけない男性」の特徴を紹介するので、ぜひ頭に入れておきましょう。｜自己中な言動が目立つ自己中な言動が目立つ男性との恋愛は、極力避けるべきです。なぜなら、常に男性に合わせることが求められるため、ストレス