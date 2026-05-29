会いたいときだけ連絡が来る。でも、こちらの気持ちは後回しにされている気がする。そんな風に、不倫関係では最初は特別感があったのに、少しずつ“扱いの雑さ”を感じるようになるケースがあります。連絡が“自分都合”でしか来ない夜遅い時間だけ、急に「今から会える？」と連絡してくる。その一方で、こちらから連絡したときは返信が遅い。この差が大きいほど、“男性の都合が優先の関係”になりやすくなります。会う話がいつも