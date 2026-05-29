忙しい日、「コンビニで軽く済ませよう」となることはありませんか？ダイエット中だと、おにぎりがいいのか、サンドイッチがいいのか迷う人も多いはずです。どちらも手軽だからこそ、重要なのは“どちらを選ぶか”だけではなく、“どう組み合わせるか”。無理なく続けやすいコンビニランチの整え方を考えます。おにぎりは“選びやすい”が、単品だと偏りやすいおにぎりは具材がシンプルなものも多く、脂質を抑えやすいのが特徴です