ソフトバンクの山本恵大外野手（２５）が３０日の広島戦（みずほペイペイ）に「７番・右翼」で先発出場したが、守備の際に外野フェンスに直撃して途中交代した。山本恵は３回、坂倉の打球を捕球しようとしてフェンスに激突。その際に頭を打ったが、その後もプレーを続行した。だが、直後の打席で敵失により出塁した後に一塁ベースコーチである本多内野守備走塁兼作戦コーチに連れられてベンチへ。重い足取りで裏へと下がり、そ