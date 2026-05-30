米国の少年野球の試合中、投手がコーチを務める父親の指示で相手ベンチに速球を投げ込む事件が起こった。米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」が２９日（日本時間３０日）に報じた。２５日（同２６日）にカンザス州で開催された１１歳以下のトーナメント中に起こった。ネブラスカ州と対戦したオクラホマ州のマイケル・ライアルズコーチはチームが負けていたため、投手を務めていた息子に「ダッグアウトに投げていい」と指示。時速