陸上男子８００メートルの日本選手権覇者・落合晃（駒大２年）が、わずか１か月で２度目の日本記録更新だ。昨年４月に駒大へ入学した落合は、日本選手権の同種目で２連覇。大学２年生となった今季は日の静岡国際１分４３秒９０の日本新記録をマークしたばかりだった。しかし、３０日の「ＭＩＤＤＬＥＤＩＳＴＡＮＣＥ」（東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）では１分４３秒４５の日本新記録で優勝。短期間に自らの日本記