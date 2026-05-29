リネンを着ると、どこか“ナチュラルすぎる”印象になる――そんな違和感を覚えたことはありませんか？軽くて涼しいリネン素材は初夏に欠かせない一方で、合わせ方によっては生活感が強く見えてしまうこともあります。2026年初夏は、“軽さ”に加えて“都会的な抜け感”を作るバランスがトレンド。ラフなのにどこか洗練されて見える。その空気感が、大人世代のリネンコーデを今っぽく見せる鍵になっています。「ナチュラルにまとめ