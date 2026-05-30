サッカー男子の国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、日本代表の森保一監督が選手起用について言及した。６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けた貴重な実戦。３０日に会場で行われた前日会見では「Ｗ杯に向けて最高の準備となる試合ができる。国内で壮行試合をさせていただけることで、Ｗ杯をより認知、認識してくださって、われわれを後押ししてくださる方が増えるような環境をつくってくださった」と感謝