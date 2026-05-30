元厚労官僚で神戸学院大学教授の中野雅至氏が３０日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。巨人・阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で現行犯逮捕され辞任したニュースにコメントした。中野氏は「教師目線で気になるのは、記者会見で長女の手紙を読み上げたところがあったじゃないですか。あの手紙によって『阿部さんって思ってるほど悪くないのかな』っていう印象が流れた」と指摘。「その一方で長女の方は『なんや、Ｃｈａ