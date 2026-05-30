6月1日18時25分放送の『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）では、Snow Manの深澤辰哉がスタジオにゲストとして初登場する。【別カット】『YOUは何しに日本へ？』に登場したSnow Man深澤辰哉この日の放送内容は、「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？“特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地『ナガシマスパ