山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、主要キャスト12名が一挙解禁された。併せて本編映像もSNS・YouTube・TVerにて初解禁された。【写真】木戸大聖は悠（山田涼介）の義父・七瀬京一（佐々木蔵之介）の右腕、土居志央梨は刑事役で出演！追加キャスト12名役ビジュアル本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『こ