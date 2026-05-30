29日、名古屋市南区で起きた送迎バスによる死亡ひき逃げ事件で、逮捕された男が事故直前に踏切の遮断機に接触する事故を起こしていたことがわかりました。 逮捕された酒井照也容疑者（85）は、29日夕方、南区桜本町の交差点でスイミングスクールの送迎バスを運転し、横断歩道を渡っていた男女2人をはね死亡させたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いがもたれています。 警察の調べに対し酒井容疑者は、容疑を