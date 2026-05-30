◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の泉口友汰内野手が９回に適時打を放って追加点を挙げた。４―２の９回。２死三塁から菊地のカットボールを捉えて右前適時打を放った。菊地の方が巨人入団は早いが泉口と同じ９９年生まれの同学年だった。