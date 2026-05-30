記事ポイント清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に東海電子が出展ドライブシミュレータ・飲酒ゴーグル・アルコールパッチテストの3種類の体験コーナーを設置2025年12月14日（日）エスパルスドリームプラザで開催、入場は子どもから大人まで対応 清水警察署が主催する地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」が、2025年12月14日（日）にエスパルスドリームプラザで開催されます。ア