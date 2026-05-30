記事ポイントLUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初のグローバルアンバサダーに就任したメキシコの次世代型テキーラ蒸留所ブルーアガベ100%のプレミアムテキーラ3種が2026年5月29日〜31日にビック酒販新宿東口店で先行販売フロール・アルテーニャ（16,400円税込）、カサ 1989 ブランコ（6,300円税込）、カサ 1989 レポサド（6,800円税込）の3ラインナップ LUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初のグローバルアンバサダ