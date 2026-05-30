記事ポイントVerint Genie Botが2026年に3つの主要アワードを受賞生成AIで数百万件の通話を分析し、数週間で測定可能なビジネス成果を実現企業のインサイト取得速度を最大10倍高速化 AIを活用したカスタマーエクスペリエンス（CX）自動化の分野で、注目のソリューションが複数の国際的アワードを受賞します。ベリントが開発したボットが、2026年に業界を代表する3つの賞を獲得しています。 ベリント「Verint Genie Bot」