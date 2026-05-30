記事ポイント浅間山（前掛山）の登山が噴火警戒レベル1への引き下げにより約3年ぶりに再開火山館コース・黒斑コースの2ルートで2026年5月23日から通行可能に登山再開を記念したガイド付き日帰りツアーや交流イベントも開催予定 2026年5月22日、気象庁が浅間山の噴火警戒レベルを1へ引き下げたことにより、前掛山への登山が約3年ぶりに再開されました。小諸市は5月23日（土）から登山規制を緩和し、火山館コースと黒斑コースの