スティーヴン・スピルバーグ監督が、AIについて明確な評価を下すのを控えていることを明かした。史上最高の興収を誇る映画監督であるスピルバーグ氏は、実際の活用状況を見極めた上で判断する姿勢を示している。 【写真】「奥さまは魔女」出演俳優スピルバーグ作品に主演も続編断っていた スピルバーグ監督はポッドキャスト「IMO」で、「AIについては、実際にどのように使われるのかを見る