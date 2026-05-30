記事ポイント再生パレット什器レンタルサービス「パレットデポ」がデンマークの循環型デザインスタジオ mellow designs ApS と業務提携工具不要でユーロパレット同士を接続できる専用接合金具「mellow joint」のレンタルが2026年6月1日より開始2026年8月末までの申し込みで、写真掲載協力を条件にレンタル料無料キャンペーンを実施 廃パレットをイベント什器として循環利用してきた「パレットデポ」が、デンマークの循環型デ