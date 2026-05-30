記事ポイント文部科学省の最新調査で小学生の36.07%が裸眼視力1.0未満と判明、10年前より約5ポイント上昇国家資格「眼鏡作製技能士」を業界最多の1,192名擁し、子ども一人ひとりに適した専門的な眼鏡作製体制を整備2026年6月よりHOYAのミヨスマートとNikon Essilorのエシロール® ステレスト®の取り扱いを順次開始 眼鏡専門店のパリミキが、成長期の子どもたちの視力を守るための取り組みを本格化しています。親子向