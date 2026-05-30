記事ポイント国指定天然記念物のレンゲツツジ約60万株が174haに群生し、朱色の絨毯のような景色が広がります2026年6月5日〜30日の期間中、6月21日にはステージや特産品販売などのイベントも開催されます夏山リフトで上空からツツジを眺めることができ、大人往復1,300円・子ども往復800円で利用できます 群馬県と長野県の県境に位置する湯の丸高原で、2026年6月5日（金）から30日（火）にかけて「湯の丸高原つつじ祭」が開催さ