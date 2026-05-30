記事ポイント梅雨・初夏に他人のニオイが気になった経験がある人は約8割、最も気になる場所は「電車」より「職場」が上位他人のニオイをきっかけに「自分も臭っているかも」と不安になった経験は約9割に上り、若年女性で特に高い傾向「洗濯しているのに臭う」経験は全体の約7割が持ち、世代・性別を問わない共通課題に 梅雨が近づくと、衣類や職場空間のニオイに対する不安が高まります。酸素系漂白剤「オキシクリーン」を販