記事ポイント1990年に考案された独自手法「ガラス・コラージュ」による全点一点ものの作品約70点を展示販売2026年は新カラー6色のフレームと街並みシリーズの新サイズが初登場8月上旬からはクリスマスモチーフ作品も加わり、会期中に顔ぶれが変わります 日本三景・松島に建つ藤田喬平ガラス美術館で、6月6日（土）から8月30日（日）まで「上村由希ガラス工房-Glass Collage 2026-」が開催されます。会場に並ぶのは、板ガラス