【新華社ハルビン5月30日】中国黒竜江省で開墾事業などを手がける農業企業、北大荒農墾集団が管理する4700万ムー（約313万ヘクタール）余りの農地でこのほど、作物の種まきが完了し、黒土地帯は夏季の農地管理段階に入った。除草、深耕、施肥、病害虫防除などの各種農作業は、大規模栽培と先進的な農業設備により順調に進められている。（記者/王建威）