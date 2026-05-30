記事ポイント1袋購入につき1円がNPO法人キャンサーネットジャパンのプロジェクト「レモネードスタンドジャパン」に寄付される1杯あたりビタミンC 500mg（レモン約25個分相当）・ビタミンE 2mg・クエン酸配合の粉末レモネード飲料400G（希望小売価格700円税抜）と220G（希望小売価格410円税抜）の2サイズ展開、応援アンバサダー「レモン＆シュガー」の限定パッケージデザイン meitoが、粉末飲料「レモネードC」を期間限定の「