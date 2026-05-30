4回ヤクルト2死、左翼線二塁打を放つ塩見＝楽天モバイルパークヤクルトが逃げ切り勝ち。五回に塩見の2点適時打など5長短打を集めて5点を先行し、以降もサンタナの2ラン、内山の適時二塁打で加点した。高梨は7回を4失点で5勝目。楽天は5連敗。九回に1点差に迫る粘りは見せた。