1948年1月、東京・新宿区の路上で自転車を走らせていた葬儀屋が職務質問を受けた。荷台の木箱を開けると、中には5体の乳児の遺体。これが、日本犯罪史に刻まれる「寿産院事件」の発覚の瞬間だった。写真はイメージ©getty逮捕されたのは寿産院院長の石川ミユキ（当時52歳）と夫の猛（同55歳）。東京帝国大学病院付属産婆講習科を卒業した高学歴の持ち主で、逮捕当時は日本助産婦看護婦保健婦協会の理事まで務めていたミ