アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで開かれている国際会議で演説し、「ただ乗りは認められない」として同盟国に防衛費の増額を求めました。日本には「大きな期待を寄せている」と述べています。【映像】国際会議での小泉防衛大臣の様子ヘグセス国防長官「中国の歴史的規模の軍備増強と地域内外における軍事活動の拡大には、警戒感を持っている」30日、アジア安全保障会議で演説したヘグセス国防長官は中国への懸念を示