犬見知りな犬がよくする行動 1.飼い主の後ろに隠れて出てこなくなる 他の犬が近づいてきたとき、飼い主の後ろに隠れて出てこなくなることがあります。 どうしたらいいのか分からないのです。そして、飼い主に守ってもらいたいのです。飼い主のことを安心できる存在だと認識しているサインでもあります。 相手の犬がどのような行動をするかにもよりますが、愛犬が出てきてくれるまで、隠れたままでいても大丈夫です