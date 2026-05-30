今月は「赤十字運動月間」です。子どもたちが赤十字の職員の仕事を体験し、命の大切さを学びました。命と健康を守る赤十字の理念を知ってもらおうと開かれた「赤十字キッズタウン」には150人を超える園児や児童が集まりました。子どもたちは医師や看護師など思い思いの制服に身を包み、赤十字の職員の仕事を体験します。大きな地震が起きた時を想定したコーナーでは、避難所までの移動の仕方などをみんなで確認しまし