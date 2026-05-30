全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・矢口渡のピッツェリア店『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』です。【2023年4月OPEN】ブリュワリー併設、ピッツァ×ビールの最高峰の組み合わせワイン大好きなイタリア人だってピッツァのお供は決まってビール。その両方を突き詰めたのが、蒲田のはずれに現れたこの1軒だ。ピッツァ生地には農林61号という希少な小麦粉をブレンドし、手練り