仕事がデキる、成績がいい......そんな視点で周囲の人をジャッジすることは果たして正解なのだろうか？評価に縛られずに個々が能力を発揮するために必要な視点を解説する。※本稿は、組織開発コンサルタントの勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。まずは他者をジャッジしている「自覚」と「想像力」を持つべき「優秀な個人なら短い労働時間で成果を出せるはずだ」という主張の裏にある