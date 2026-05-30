５月31日に国立競技場で開催される国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表と戦うアイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が前日会見に出席した。会見の中でグンラウグソン監督は、日本の戦術についてこう言及する。「３−４−３のシステムは時に退屈なシステムになり得る。しかし森保監督のチームの場合は非常に流動的で選手一人ひとりの強みを活かしたフォーメーションになっている。ある意味、日本に合っている