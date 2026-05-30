鋭いスイングで2試合連続アーチを放った大谷(C)Getty Images目の覚めるような一打に場内も沸き立った。現地時間5月29日、大谷翔平（ドジャース）は、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に右越え10号ソロを放った。【動画】勢いが止まらない！大谷の2戦連発、10号アーチシーン迷いなく振り抜いた。3回の第2打席に、相手先発右腕のザック・ウィーラーと対峙した大谷は、カウント1-0から真ん中低めに投じられ