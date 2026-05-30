小泉防衛相は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3か国で初めての防衛相会談を行い、海上自衛隊の護衛艦の輸出について協議しました。ニュージーランドは、海軍の新たなフリゲート艦の候補として海上自衛隊の「もがみ型護衛艦」の能力向上型を選んでいます。オーストラリアは、すでに同じ「もがみ型」を導入する予定で、日本としては、海洋進出を強める中国を念頭に3か国の防衛装備面での連携を強化したい考えです。小泉防